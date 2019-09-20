القبض على مدير جامعة البحر الأحمر وهروب المدير المالي

ألقت نيابة مكافحة الفساد والمال العام بالبحر الأحمر، القبض على مدير جامعة البحر الأحمر السابق البروفيسور عبد الرؤوف أحمد عباس البدوي. وكشفت مصادر أمس، أن مدير الجامعة يواجه تهماً تتعلق بالفساد والاعتداء على المال العام.
وذكرت أن النيابة دونت في مواجهته بلاغاً بالرقم (10) تحت المواد (177/2)، (89)، (29)، ولفتت إلى أن قائمة المتورطين في فساد الجامعة تشمل (إداريين ــ مساعدي تدريس ــ عمداء كليات).
وأفصحت المصادر عن هروب المتهم الصادق سالم المدير المالي بجامعة البحر الأحمر إلى الخارج بعد الإفراج عنه بالضمان، ونوهت بأن المتهم الهارب يواجه بلاغات فساد مالي وإداري تحت المواد (88أ)، (177)، (2/29) اجراءات مالية ومحاسبية، بحسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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