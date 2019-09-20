التاريخ: 20-سبتمبر-2019
7 مشاهدة
كشف وزير العدل نصر الدين عبد الباري، عن وجود نُسخَتين من الوثيقة الدستورية. وقال إن النسخَة الأولى المعتمدة تم تعديلها بموافقة الطرفين “المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير” لتصبح موادها (78) بدلاً عن (70) مادة كان قد وقع عليها في 17 أغسطس الماضي.
وأعلن عبد الباري خلال مخاطبته المتظاهرين أمام وزارة العدل في مليونية “محاسبة رموز نظام البشير” أمس، أنه أصدر فتوى تسمح للمجلس السيادي بتعيين رئيس للقضاء وكذلك النائب العام.
وتشترط أسر قتلى ثورة ديسمبر تعيين رئيس للقضاء ونائب عام جديدين حتى يتم المضي في مقاضاة من تتهمهم بقتل أبنائها، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل يكشف عن إصداره فتوى لـ”السيادي” لتعيين رئيس قضاء ونائب عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.