تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * استقالة (32) مدير جامعة وإقالة وكيلي الخارجية والتعليم العالي ومدير السدود * إلغاء الوحدات الجهادية وإعفاء قيادات شركات النفط والغاز والمعادن * والي جنوب دارفور يكشف تفاصيل أحداث قريضة ومقتل مواطنين وضباط بالجيش * قرار بتبعية جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لمجلس السيادة * إطلاق سراح عدد من سجناء الحركات المسلحة الإنتباهة: * إقالات بالجملة في أجهزة الدولة * وزير العدل: وجدت وثيقتين دستوريتين في الوزارة Advertisements * حمدوك: تهم أخرى في مواجهة المعزول * عودة السرقات في مطار الخرطوم وتدوين (21) بلاغاً * (36) مدير جامعة حكومية يستقيلون استباقاً لإقالتهم الدار: * حل جميع مجالس الإدارات في النفط والكهرباء والتعدين * وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي * (الدار) ترصد بلاغ الشاب عمر الذي اختفى وترك عربته بكبري كوبر * استقالة مديري (32) جامعة حكومية بعد تصريحات وزيرة التعليم العالي * كمين للشرطة داخل مزرعة بخور سماحة يفجر مفاجأة * وزير العدل: اتجاه لإلغاء قانوني النظام العام وجهاز الأمن الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.