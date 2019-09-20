وذكر موقع ”زنقة 20“ المحلي الذي أورد الخبر، أن يتيم سارع إلى حذف الصورة بعد فترة قصيرة من نشرها.
وبحسب الموقع ذاته، نشرت وزارة الشغل والإدماج المهني، بيانًا توضيحيًا باسم الوزير محمد يتيم، حول الواقعة.
وقال البيان إن ”الوزير يتيم فوجئ هو وأعضاء بديوانه باتصالات من بعض المتابعين له من أصدقاء صفحته، ينبهونه فيها على نشر صورة مخلة في فيسبوك“.
وأضاف أن ”الوزير يؤكد أن لا علاقة له بالصورة المتداولة، وأنه وقت نشرها كان منشغلًا في عمله“.
والوزير الذي يعتبر من قياديي حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية، سبق أن استهدفته الكثير من الانتقادات العام الماضي، بسبب علاقة غرامية خارج مؤسسة الزواج.
حيث انتشرت صور له وهو يتجول مع ممرضته الحسناء التي تصغره بسنوات في شوارع باريس، رغم أنه متزوج ورب أسرة.
وقال أعضاء في الحزب حينها إنها ”خطيبته، وسيرتبط بها رسميًا فور حصول الطلاق مع زوجته“.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب.. الوزير الإخواني محمد يتيم ينشر ”صورة إباحية“ عبر فيسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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