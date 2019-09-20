ماذا دار بين حفتر والسفير الأمريكي في ليبيا ؟

وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عبر حسابها في ”تويتر“، أن حفتر ناقش مع نورلاند الأوضاع الراهنة في ليبيا وإمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا.
وهذا اللقاء الأول بين حفتر والسفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا، بعد إجراء الأخير عدة لقاءات مع أطراف ليبية في طرابلس وتونس.
وأكد السفير نورلاند في أكثر من تصريح أن بلاده ”ستشارك بقوة في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، من خلال التفاوض“.
ويأتي هذا اللقاء بين القائد العام للجيش الليبي والسفير الأمريكي في ليبيا في ظل تصعيد الجيش الوطني لضرباته، خاصة الجوية، ضد قوات حكومة الوفاق في عدة مواقع من بينها مصراتة وسرت.
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