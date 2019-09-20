8 فصائل فلسطينية تطلق ”رؤية وطنية“ لإنهاء الانقسام

أعلنت 8 فصائل فلسطينية، يوم الخميس، تقديم ”رؤية وطنية“ لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استنادًا لاتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة.

جاء ذلك في بيان مشترك، وقعت عليه فصائل ”الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، وفدا، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، والصاعقة“.

وقالت الفصائل إنه ”في إطار الجهود المتواصلة من أجل إعادة الحياة لمسار المصالحة، وبعد مشاورات وطنية مكثفة، نقدم رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استناداً لاتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة في القاهرة وبيروت“.

وأضافت أن ”الرؤية تتضمن جدولاً زمنياً للبدء في إنجاز الاتفاق، وذلك تقاطعاً مع الجهود في مصر، والتي أكدت لنا أنهم سيستأنفون جهود المصالحة خلال الأسابيع القادمة“.

وتأمل الفصائل أن تُشكّل الرؤية الوطنية الصادرة عنها نقطة ارتكاز تساهم في وضع حد للانقسام.

وأكدت الفصائل أنها ”وجهت نسخًا من الرؤية الوطنية إلى مصر، من خلال الوزير عباس كامل (رئيس المخابرات العامة المصرية) وجامعة الدول العربية عبر الأمين العام أحمد أبو الغيط، وإلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية“.

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ودعت الفصائل إلى ”أوسع حالة التفاف شعبي وفصائلي ومؤسساتي مع هذه الرؤية، كخطوة هامة على طريق إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام إلى الأبد“.

واعتبرت أن الوحدة الوطنية ”ضرورية من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وصوغ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاحتلال، والمخططات التصفوية التي تستهدف قضيتنا الوطنية“.

ومنذُ عام 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي ”فتح“ و“حماس“ ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 من شهر أكتوبر/تشرين الأول لعام 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم ”حماس“.

