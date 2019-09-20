لاغارد: النمو العالمي هش ومهدد

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي المنتهية ولايتها كريستين لاغارد أن النمو العالمي "هش" و"مهدد" بشكل خاص بسبب التوترات التجارية. في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس حضت لاغارد التي سترأس البنك المركزي الأوروبي بدءا من تشرين الثاني/نوفمبر، قادة الدول على الحوار لمحاولة "حل أوجه عدم اليقين التي تُحيط بالعالم"، في إشارة منها إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تؤثر على التبادلات التجارية حول العالم، وكذلك إلى بريكست الذي يجعل مستقبل أوروبا قاتما.

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