فيربو يستعد لتعويض ألبا فى تشكيل برشلونة ضد غرناطة

يستعد جونيور فيربو الظهير الأيسر لنادى برشلونة الأسبانى، لتعويض جوردى ألبا بعد الإصابة التى تعرض لها الأخير امام بوروسيا دورتموند فى المباراة التى جمعت الطرفين الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال اوروبا والتى إنتهت بالتعادل السلبي بينهما.

ويعاني جوردى ألبا الظهير الأيسر لنادى برشلونة من إصابة فى العضلة الخلفية ذات الرأسين للساق اليسرى، بعد خضوعه للفحوصات الطبية ومن المتوقع غيابه لمدة 3 أسابيع على الأقل.

ذكرت صحيفة "ماركا"الأسبانية، إن إصابة ألبا ستمنح جونيور فيربو المنضم حديثاً من ريال بيتيس فرصة ذهبية فى تشكيل برشلونة، وسيكون عليه إقناع أرنستو فالفيردى مدرب البلوجرانا بقدراته فى المباريات المقبلة.

وشارك جونيور فيربو مع برشلونة الأسبانى منذ إنضمامه فى الصيف الماضى، لمدة 9 دقائق أمام ريال بيتيس بالجولة الثانية لليجا والتى إنتهت بفوز الفريق الكتالونى 5-2.

أوضحت الصحيفة، إن إدارة برشلونة قامت بضم جونيور فيربو ليكون البديل المثالى لجوردى ألبا فى حالة إصابته أو إيقافه وهو ما حدث بالفعل بعد تعرض الدولى الأسبانى لأصابة قوية فى الساق اليسري.

ومن المقرر أن يبدأ جونيور فيربو الظهور الأول مع برشلونة ضد غرناطة السبت المقبل، بالجولة الخامسة من الدورى الأسبانى.