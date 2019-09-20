3 قرارات هامة لـ"السيادي السوداني" آخر 24 ساعة.. تعرف عليهم

عدة قرارات إتخذها المجلس السيادي السودني خلال الساعات الأخيرة، وفقا لإدارته لشئون البلاد وإحكامه للسيطرة عليها.

أعلن محمد الفكي سليمان الناطق باسم المجلس السيادي السوداني، الخميس، إلغاء قرار المجلس العسكري القاضي بضم هيئة الاتصالات لوزارة الدفاع.

وقال سليمان في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن مجلس السيادة اجتمع وناقش قرارا سابقاً بضم هيئة الاتصالات لوزارة الدفاع، لكنه قرر بالإجماع وضع الهيئة تحت إشرافه مباشرة.

وكشف أيضاً النقاب عن أن المجلس السيادي، وبالتعاون مع الحكومة السودانية، يدرس إعادة عدد من الهيئات التي كانت تتبع الرئاسة مباشرة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، لجهات الاختصاص.

وأضاف سليمان: "سنعمل لإعادة تلك الهيئات إلى جهات الاختصاص" وردد قائلا: "في عهد النظام البائد كان هناك تغول على تلك الهيئات التي كانت تتبع مباشرة الرئيس المعزول".

كما أصدر المجلس السيادي السوداني، الخميس، قراراً بإلغاء وحل المليشيات الإخوانية المعروفة بـ"الوحدات الجهادية" بالجامعات والتحفظ على مقارها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس محمد الفكي سليمان في تصريحات صحفية أن القرار جاء لتهيئة المناخ لاستئناف الدراسة بالجامعات والمقرر لها أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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وقال سليمان إن القرار قضى بإلغاء الوحدات الجهادية وحلها والتحفظ على مقارها، وتوجيه الحرس الجامعي بوضع يده على مباني الوحدات الجهادية وسجلاتها.

وأشار إلى أن المجلس ما زال يجري مشاورات حول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام بشأن فتح الجامعات.

ولفت إلى أن المجلس بصدد التشاور حول هذه القضايا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وأعلن المجلس السيادي السوداني، الخميس، إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من المحكومين التابعين لحركة تحرير السودان، التي يقودها عبد الواحد محمد نور.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، الخميس، بأن: "المجلس اتخذ عدد من القرارات الخاصة بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا".

وقرر المجلس "إسقاط عقوبة الإعدام عن ثمانية من المحكومين بالإعدام يتبعون لحركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد نور بالإضافة إلى إطلاق ثمانية عشر سجينا من الحركات المسلحة وإطلاق سراح ثلاثة من المتحفظ عليهم في مقار أمنية مختلفة".