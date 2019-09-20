ماذا قالت الجبهة الثورية عن قرارات المجلس السيادي؟

وأفاد الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، الخميس، بأن: "المجلس اتخذ عدد من القرارات الخاصة بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا".
وقرر المجلس "إسقاط عقوبة الإعدام عن ثمانية من المحكومين بالإعدام يتبعون لحركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد نور بالإضافة إلى إطلاق ثمانية عشر سجينا من الحركات المسلحة وإطلاق سراح ثلاثة من المتحفظ عليهم في مقار أمنية مختلفة".
ورحب القيادي بالجبهة الثورية السودانية، ياسر عرمان، بالقرارات التي أجريت من قبل المجلس السيادي بإطلاق سراح بعض سجناء الحركات المسلحة.
وقال عرمان، في تصريحات خاصة بالغد، إنه يتطلع لتنفيذ باقي إجراءات اتفاق جوبا لوقف الاعتداءات في مناطق الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية لتحقيق السلام الدائم في البلاد.
وكان الناطق الرسمى باسم المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي سليمان، أعلن الخميس أن المجلس اتخذ عددا من القرارات الخاصة بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع في جوبا.
وقال الفلكي، إن المجلس قرر إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من المحكومين بالإعدام يتبعون لحركة تحرير السودان، بالإضافة إلى إطلاق سراح 18 سجينا من الحركات المسلحة وإطلاق سراح 3 من المتحفظ عليهم فى مقار أمنية مختلفة.
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