شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف تجار مواد البناء بسوق السجانة عن انخفاض مفاجئ في أسعار السيخ، بواقع (٤٨) ألف جنيه للطن وأرجعوا التراجع بسبب الركود الذي ضرب سوق مواد البناء مؤخراً نتيجة لارتفاع أسعارها. وعلق أحمد صاحب مغلق لمواد البناء بالسوق لـ (الانتباهة أون لاين) أن سعر السيخ انخفض منذ الاربعاء إلى ٤٨ ألف جنيه للطن من ٥٢ ألف بسبب الركود، مشيراً إلى ثبات قيمة أسعار بقية المواد. ويذكر أن سعر (لورى الطوب) الذي يحتوى على (٤) آلاف طوبة يبلغ (٩) آلاف جنيه، وسعر (١٠٠٠) طوبة (٢٢٥٠) جنيهاً، بينما بلغ سعر طن الاسمنت (٩) ألف جنيه بعد انخفاضه الاسبوع الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الركود يضرب أسواق مواد البناء وإنخفاض مفاجئ في أسعار السيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.