تحذيرات من ضياع (217) مليار جنيه للصمغ العربي

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الخليج 365 :
أعرب عضو مجلس ادارة شركة الصمغ العربي والمساهم بمبلغ “374” ألف جنيه اي ما نسبته “3.6%” من أسهم الشركة محمد علي آدم, عن تخوفه من ضياع أرصدة تابعة للشركة بأحد البنوك تقدر بحوالي “217” مليار جنيه, وصرفها في غير موضعها من قبل المدير العام للشركة.
وقال آدم إن المبلغ في خطر ما لم تضع الحكومة يدها على تلك الأموال, لافتاً لعدم مراجعة ميزانية الشركة منذ عامين.
وكشف عن استخدام عائدات صادرات الصمغ في تنشيط السوق الموازي, من قبل نافذين بالدولة لتعمدهم ارتفاع سعر الدولار, مؤكداً بحسب صحيفة آخر لحظة عدم ذهاب حصائل صادر الصمغ الى الخزينة العامة للدولة, وإنما يتم انفاقها في المضاربات بالأسواق.
وأبدى آدم أسفه للتراجع الكبير لصادرات الصمغ خلال السنوات الماضية, وقال إن عائداته في أفضل حالاتها لم تتجاوز الـ “100” مليون دولار.
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