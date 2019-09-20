مافيا التعدين تعيث في الارض فسادا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لم يتوقف يوما الحديث عن فساد النظام السابق فى عدة قطاعات ومن بينها قطاع التعدين باعتباره من القطاعات الحيوية والهامة والتى عاثت فيها عصابات الانقاذ ومجرميها فسادا فوت على البلد مكاسب جمة كانت كفيلة لوحدها ليس باخراجنا من ازمتنا الاقتصادية وازماتنا الخانقة فحسب وانما كانت ستجعل امور البلد تمضى نحو الافضل بصورة كبيرة خاصة وان ايرادات هذا القطاع كبيرة ويمكن ان تسهم بشكل اساسى فى نهضة شاملة تعم البلد لكن ماذا نفعل مع مجرمى الانقاذ ولصوصها الذين لايكتفون .

نقف اليوم مع بعض الارقام المدهشة للفساد فى هذا القطاع معتمدين فى مقالنا هذا بشكل اساسى على ما ذكرته الشركة السودانية للموارد المعدنية فماذا قالت (هى لم تقل كل شيئ ونحن لم نورد كل ما قالته)

… 424 شركة تعمل بالتعدين تتبع للنظام المباد.

… هناك 48 شركة أجنبية تعمل في القطاع

(مسجلة وتحظى بامتيازات استثمارية) لا تعمل منها إلا 3 شركات فقط روسية وتركية وصينية.

… هناك 72 شركة كرتة تتبع لنافذين فى غالبها مما يجعلها بمأمن من المساءلة والمتابعة ولايدخل الذهب الذى تستخلصه لبنك السودان ولاتستفيد منه الخزينة العامة.

… وجود جهات أمنية تموِّل نفسها من قطاع التعدين منع البلد من ان تستفيد من الذهب خلال الفترة الماضية .

Advertisements

… اكبر معوقات الاستثمار تمثلت فى دخول نافذين فى النظام السابق لهذا المجال واخلالهم بقواعد السوق والتنافس الواضح .

… تمتلك شركة أرياب المقدرة على معالجة الأزمة الاقتصادية، لجهة أن لديها دراسة تؤكد وجود نحاس بمنجمين بقيمة 22 مليون دولار لكنها لاتفعل بسبب عدم رغبة النافذين فى ذلك.

… نادى الكثيرون بضرورة مراجعة قانون الثروة المعدنية موضحين انه تم التحايل عليه ولابد من تعديله بأسرع وقت، بجانب ضرورة خروج بنك السودان من شراء الذهب وإنشاء بورصة .

اعلاه شذرات مما تم كشفه من فساد مافيا التعدين التى اوردت البلد المهالك فمن يستطيع ان يفككها ويجعل البلد فى مأمن من شرورها ؟