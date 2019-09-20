المهدي يستقيل عن رئاسة تحالف نداء السودان…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي من رئاسة تحالف نداء السودان. وقال حزب الأمة القومي إن المهدي دفع بالاستقالة منذ الثلاثاء الماضي, وذكر نائب رئيس الحزب صديق إسماعيل لـ(الإنتباهة) أمس, أن الاستقالة تتعلق بمتطلبات المرحلة الراهنة. وفي ذات السياق أرجع مساعد رئيس الحزب صلاح مناع الاستقالة لانشغال المهدي بمواضيع أخرى تتعلق بالحزب وقضايا وطنية وعالمية. وقال مناع لـ(الإنتباهة) أمس, إن نداء السودان سيعقد اجتماعاً يومي (28-29) من الشهر الحالي في القاهرة وتشمل أجندة الاجتماع مناقشة استقالة المهدي، عدول المهدي عن الاستقالة، هل أصرت مكونات نداء السودان على رفض الاستقالة. وتعليقاً على الاستقالة قالت حركة العدل والمساواة إن تحالف نداء السودان انتهى تلقائياً، إثر معاداة رئيسه للسلام، فضلاً عن أن ظروف وتقديرات الحرب قد تغيرت. وفي سياق متصل، قال نائب رئيس حزب الأمة القومي إن الحزب يحتفظ بعضويته بالتحالف, وذكر أن الاستقالة لا علاقة لها بالهيكلة التي يدعو لها الحزب في قوى الحرية والتغيير. وقال نائب رئيس الحزب إذا استجابت الحركات لدعوة المهدي بالاجتماع فهذا هو المرجو، وأضاف ” وإذا لم يستجيبوا فذلك شأنهم”، وراي أن استقالة المهدي ليست مبرراً لنهاية التحالف، ومضى بالقول”لكن اذا رأت مكونات التحالف ذلك، فلا غضاضة في الأمر وهذا شأنهم”. وفي سياق موازٍ قال مدير مكتب حركة العدل والمساواة في القاهرة محمد شرف كرامة لـ(الإنتباهة) أمس, إن نداء السودان انتهى تلقائياً بتبني رئيسه مواقف مناوئة ومعادية لأجندة السلام. ورأى كرامة إن استقالة المهدي من عدمها سواء لقوى الأغلبية الصاعدة، وقال إن الاستقالة محاولة من المهدي لقيادة مفوضية السلام.