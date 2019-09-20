روسيا تقوم برحلات مراقبة فوق الأراضي الأمريكية

تقوم بعثة من المفتشين الروس، برحلة مراقبة فوق الأراضي الأمريكية في الفترة من 22 إلى 30 أيلول/سبتمبر الحالي بموجب اتفاقية "الأجواء المفتوحة".

وأفادت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجمة الحمراء)" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة في بيان إنه، "بموجب تنفيذ اتفاقية الأجواء المفتوحة" تخطط روسيا للقيام برحلات مراقبة على متن طائرة المراقبة الروسية تو 154 أم ال كي-1 فوق الأراضي الأمريكية".

وأشارت الصحيفة إلى أن رحلات المراقبة فوق الأراضي الأمريكية ستنطلق من 22 إلى 30 أيلول/سبتمبر الحالي وسيبلغ مدى رحلة المراقبة 5130 كيلومترا.

وتستطيع طائرات أمريكية أو روسية، غير مسلحة، أن تحلق في أجواء الدولة الأخرى، بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة، التي تم إقرارها عام 1992 في العاصمة الفنلندية هلسنكي من قبل 27 دولة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول الموقعة على الاتفاقية لتتمكن أي دولة من الدول الأعضاء من جمع المعلومات عن القوات المسلحة للدولة الأخرى، وفقا لموقع "أرمز كنترول" الأمريكي.

وارتفع عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى 34 دولة، وبدأ العمل بها فعليا في 1 يناير/كانون الثاني، عام 2002.