الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين باستهداف التحالف مركز عمليات في حج

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف جوي على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "تويتر": "أن طيران التحالف شن غارة على مركز عمليات للحوثيين شرق جبل مشعر في مديرية مستبأ (شمال حجة)".

وأكد "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء القصف".

وقال التلفزيون السعودي إن التحالف العربي بقيادة السعودية بدء شن عملية عسكرية شمال محافظة الحديدة في اليمن ضد أهداف عسكرية.

وطالب التحالف المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لسلامتهم، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الانساني وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

بدوره، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء الخميس، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش، إن "الحوثيين شنوا هجوما عنيفا على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

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وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء الخميس، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش، إن "الحوثيين شنوا هجوما عنيفا على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة".

وأضاف أن "الهجوم رافقه قصف بقذائف الهاون واستهدف بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 و14.5 ملم، بالإضافة إلى الأسلحة القناصة".

وأكد "التصدي لهجوم الحوثيين بكل بسالة وقوة وحزم".

هذا وأعلن التليفزيون السعودي أن التحالف بقيادة السعودية يشن عملية عسكرية شمال الحديدة في اليمن ضد أهداف عسكرية.

