أربعة لاعبين كبار مرشحين للرحيل عن برشلونة في يناير

بدأ برشلونة حامل لقب الليغا في التفكير في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة رغم أنه لم يمر وقت طويل على انتهاء فترة الانتقالات الصيفية مطلع الشهر الحالي.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن النادي الكتالوني لا ينوي شراء أي لاعبين جدد. ولكن ما هو متوقع ، هو أن عددا من اللاعبين سيغادرون النادي بشكل نهائي ، مع وجود خطط قيد التنفيذ بالفعل لرحيل العديد من اللاعبين من نو كامب.

ورغم محاولات النادي المتأخرة للتعاقد مع نيمار في أغسطس/آب الماضي إلا أن المهاجم البرازيلي لن يكون ضمن المرشحين للتعاقد معهم في الشتاء لأنها عملية مستحيلة تمامًا منتصف الموسم لا سيما بالنظر إلى قائمة الأجور الضخمة المتراكمة بالفعل في النادي بما يملكه من لاعبين.

وأضاف الصحيفة واسعة الانتشار إلى أن برشلونة بحاجة إلى الموازنة بين ما ينفقه وما يدخل له من إيرادات لذلك عليه بيع اللاعبين قبل انتهاء السنة المالية الحالية في 30 يونيو/حزيران المقبل.

Advertisements

ومع حلول فصل الشتاء سيحاول النادي بيع الكرواتي إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال ، بالإضافة إلى بعض اللاعبين غير الأساسيين في تشكيلة إرنستو فالفيردي مثل كارليس ألينا وموسى واغو لا سيما في حال عدم مشاركتهما خلال النصف الأول من الموسم.

ويملك فالفيردي بالفعل العديد من اللاعبين في وسط الملعب حيث يوجد سبعة لاعبين يتنافسون على ثلاثة أماكن فقط أسبوعيا.

وسيتم تقليص تشكيلة الفريق في يناير/كانون الثاني المقبل وهذا أمر مؤكد ولكن بالنسبة لجماهير برشلونة الذين يتمنون التعاقد مع لاعب كبير فلن يتكرر ما حدث مع فيليب كوتينيو خلال يناير 2020.