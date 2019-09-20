الكلمة الأخيرة.. تعرف على موعد مباراة السوبر المصري‎

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد النهائي الخاص بمباراة كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك.

ويواجه الأهلي الزمالك اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري بحضور 10 ألاف مشجع.

وتم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلًا من الثامنة يوم الجمعة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للفوز بكأس السوبر برصيد 10 ألقاب من 15 بطولة، بينما فاز الزمالك باللقب 3 مرات ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب، وحرس الحدود.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة 7.00 مساء بتوقيت القاهرة، 8.00 بتوقيت مكة المكرمة.

وحذّر الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك دفاع فريقه من التمريرات العرضية للأهلي وعدم ترك مساحات خالية للمنافس، بينما طالب نظيره السويسري رينيه فايلر هجوم فريقه باستغلال الفرص، والتركيز أمام مرمى الزمالك قبل لقاء الفريقين لحسم لقب السوبر المحلي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

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وقال نادي الزمالك في بيان رسمي إن ميتشو عقد جلسة مهمة مع اللاعبين عقب التدريب الرئيس، أمس، ركز خلالها على كيفية التعامل مع مباراة اليوم.

وأضاف النادي: “طالب ميتشو المدافعين بتوخي الحذر من التمريرات العرضية للأهلي وأثرها داخل منطقة جزاء الزمالك، وشمل التحذير عدم ترك مساحات في الوسط تسمح للاعبي الأهلي بالسيطرة والتحكم في إيقاع المباراة“.

ووفي المقابل وجه فايلر رسالة موجزة للاعبي فريقه لتحفيزهم على تحقيق الفوز.

وقال فايلر:“نطالب الجميع بإثبات جدارة ارتداء القميص الأحمر، ويجب أن نترجم ذلك إلى بطولات، وأحد أهم العوامل التي جعلتني هنا لتدريب الأهلي هو بطولاته، والتحدي المستمر الذي يعيشه الفريق، والمساندة والدعم الذي يلقاه من الجماهير، لذا ينبغي الفوز بكأس السوبر“.