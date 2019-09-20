الجونة السينمائي.. هنا أغرب مواقف الفنانين بالمهرجان

شهدت السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، حضور كوكبة من النجوم والنجمات الذين حرصوا على استعراض إطلالاتهم أمام عدسات الكاميرات، كما هو متبع في جميع المناسبات الفنية حول العالم.

واصلت الفنانة المصرية رانيا يوسف الظهور بإطلالة جريئة في المناسبات الفنية، حيث حضرت بفستان مكشوف من منطقة الصدر والساق، لتخطف الأنظار وعدسات الكاميرات مثلما حدث معها في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الماضية ومهرجان الإسكندرية.

وفي مشهد غير مألوف، حرص الثنائي أحمد داوود وزوجته علا رشدي، على الرقص معًا أمام الكاميرات أثناء تواجدهما على السجادة الحمراء، الأمر الذي جعلهما محط أنظار الجميع في المهرجان.

وتألقت الفنانة التونسية درة على السجادة الحمراء بفستان منفوش يحمل اللون البنفسجي، إلا إنها كادت أن تتعثر بسبب ضخامة الفستان وتمكنت من التماسك أمام الكاميرات.

فيما أثار الإعلامي المصري شادي ألفونس موجة سخرية على السجادة الحمراء، بسبب استعراضه الجورب الذي يرتديه وكان مظهره غريبًا بعض الشيء نظرًا لأنه كان يرتدي بدلة كلاسيكية.

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وكانت من مفاجأت حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقديم الفنان أكرم حسني، أغنية الافتتاح بعنوان "سيما".

وداعب أكرم حسني في كلمتة الحضور قائلا: "كان لازم يطلع جيل جديد يقضي على أسطورة أن تامر حبيب، هو اللي بيعمل أغنية المهرجان كل سنة، ليه يسرا وأبو وتامر حبيب كل سنة".

وأضاف: "قلت في السنة الأولى يمكن حاجة على الضيق، بس في الدورة اللي فاتت أغنية "العالم جونة" شارك فيها كل أعضاء نقابة المهن التمثيلية ومحدش كلمني، موجها حديثة إلى أشرف زكي نقيب الممثلين: "معكش رقمي"، لما عمرو منسي كلمني السنة دي، سألته إنت أخدت رأي تامر حبيب الأول".

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، وتستمر فعالياتها حتى الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الجاري، وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان عرض مجموعة كبيرة من أفضل الأفلام التي تم إنتاجها العام الحالي، والتي حصدت جوائز مهمة في مهرجانات دولية مختلفة.

ويحضر المهرجان عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وأهم صناع السينما حول العالم، ويتم تكريم الفنان محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري خلال دورة هذا العام بجائزة الإنجاز الإبداعي.

ويحضر دورة هذا العام الفنان المصري الأمريكي مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين" الذي حقق إيرادات كبيرة جدا في شباك التذاكر سواء في هوليوود أو حول العالم.

