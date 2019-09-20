جوجل تضيف ميزة للفيديوهات الطويلة.. تعرف عليها

وحسب موقع “Gadgetsnow”، فإنه باستخدام الميزة الجديدة سيتمكن المستخدمين من العثور على لحظات أساسية داخل الفيديو تحتوي على خطوات متعددة أو خطب طويلة أو أفلام وثائقية، ستكون هذه الميزة بمثابة فهرس للفيديو، حيث كتب براشانت باهتي "ستكون قادرًا على المسح بسهولة لمعرفة ما إذا كان مقطع الفيديو يحتوي على ما تبحث عنه، والعثور على القسم ذي الصلة من المحتوى" ، كما أضاف " عندما تبحث عن أشياء مثل مقاطع الفيديو الإرشادية التي تحتوي على خطوات متعددة، أو مقاطع الفيديو الطويلة مثل الخطب أو الفيلم الوثائقي سيوفر البحث روابط للحظات الأساسية داخل الفيديو وذلك استنادًا إلى الطوابع الزمنية التي يوفرها مُنشئو المحتوى"
وذكر موقع يوتيوب : " بدءًا من اليوم يمكنك العثور على اللحظات الأساسية داخل مقاطع الفيديو والحصول على المعلومات التي تبحث عنها بشكل أسرع وذلك بمساعدة من منشئي المحتوى".
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