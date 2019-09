سيلفستر ستالونى بعد بلوغه سن الـ73: المحارب لا يمكن أن يستريح أبداً

بالرغم من بلوغه لسن ال73 من العمر، إلا أن الممثل العالمى سيلفستر ستالونى دائماً ما يرغب فى الظهوربمظهر شاب.

ويقترب عرض فيلم رامبو الجديد الذى يأتى بعنوان Rambo: First Blood فى دور العرض السينمائى بعد مرور 37 عاماً على الظهور الأول للمحارب الأسطوري "جون رامبو" فى أدغال الغابات.

وفى تصريحات نقلتها صحيفة فارايتى، عن الممثل صاحب الـ 73، أكد أن المحارب لا يمكن أن يستريح أبداً، أو يجد السلام، خصوصاً كونه شخص مؤثر فى عالمه الذى بدأه منذ ما يقارب الأربعة عقود"، مضيفاً " أنه دائماً ما يصاب بأذى نتيجة التصوير، ومع تقدم عمره، أصبح يصاب بالأذى أكثر من الفترات الماضية".

وتدور أحداث الأجزاء الأولى من الفيلم حول مقاتل سابق في فيتنام، اسمه جون رامبو، يعيش في تايلاند في منطقة حدودية بالقرب من بورما، ومع اندلاع الحرب الأهلية هناك، يتوجب على رامبو إنقاذ فريق مغامر دخل بورما لإنقاذ حياة الأبرياء فيها.

ومايكل سيلفستر انزو ستالون (ولد في 6 يوليو 1946) في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، هو ممثل ومخرج وسيناريست ومنتج أمريكي ترشح لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار عن دوره في فيلم روكي عام 1977. حصل سيلفستر على جائزة جولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد عام 2016 عن دوره في فيلم كريد كما ترشّح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد في نفس الدور. اشتهر سيلفستر بتأدية أدوار الحركة في أفلامه ومن أشهر هذه الأفلام فيلم روكي بأجزاءه الستة ورامبو بأجزاءه الأربعة وتانغو وكاش ثم خطة هروب عام 2013 و (فيلم) خطة هروب 2 - الهاوية مع Dave Batista

يُعد اليوم سيلفستر ستالون من أشهر نجوم هوليود في أفلام الحركة وهو من أقدم الممثلين في هوليوود وأعلاهم أجراً. بدأ التمثيل في أول فيلم له The party at kitty and stud's الذي أُنتج عام 1970 حيث حصل فيه على دور صغير ولم يحقق نجاحاً كبيراً. اشترك في الكثير من الأفلام (ما يقارب الثمانية) لكنها لم تحقق نجاحاً كبيراً ولكن في سنة 1976 اشترك في فيلم Cannonball وكان هو أول خطواته على طريق البطولة السنمائية.

أما الفيلم الذي ساعده كثيرا في الحصول على خطوته الكبرى التي حققت له نجاحا باهرا هو روكي ذلك الملاكم الذي كان في تصنيف الهواة وتحداه أحد الأبطال ليثبت مهارته لكنه فاز عليه وحقق النجاح الذي أراد ان يصل له رغم اليأس الذي كان يغطي حياته؛ أُنتج الفيلم سنة 1976 وحقق حينها أرباحا تُقدر بـ 117 مليون دولار، أنتج منها ستة أجزاء أخرى وحققت نفس النجاح تقريبا؛ حيث تم إنتاج الجزء الثاني في 1979 ثم الثالث في 1982 والرابع في 1985 أما النسخة الخامسة فقد صدرت في 1990 والأخيرة سنة 2006.

الفيلم الثاني الذي حقق مبيعات ضخمة لسيلفستر هو رامبو رفقة الممثل ريتشارد كرينا الذي لعب دور مدرب لرامبو. أنتج أول جزء سنة 1982 وحقق مبيعات وصلت لـ 46 مليون دولار وكذلك حققت الأجزاء الأخرى من هذا الفيلم مبيعات كبرى خاصة الجزء الثالث الذي أنتج سنة 1988 وتجاوز سقف الـ 53 مليون دولار. بعد تلك الأفلام، أصبحت افلامه تستقطب المشاهدين ولذلك حققت بعض الأفلام النجاح مثل فيلم القتلة مع أنطونيو بانديراس وفيلم تانغو وكاش وفيلم القاضي دريدد وغيرها.