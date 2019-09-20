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مقتل 28 نازحا فى شمال الكونغو خلال يومين

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قالت بعثة الأمم المتحدة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية الخميس إن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا فى إقليم بشمال البلاد خلال اليومين الماضيين.

واستهدفت سلسلة من الهجمات فى شمال شرق الكونغو المدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين فروا من تجدد الاشتباكات العرقية فى الأشهر الأخيرة بين مزارعين ورعاة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة فى بيان إن المهاجمين أجهزوا على الناس فى مخيمات للنازحين وقرى فى جميع أنحاء إقليم إيتورى بما فى ذلك قرب إحدى قواعدها المؤقتة.

ومنذ أوائل يونيو، قتلت أعمال العنف ما يربو على 200 شخص وأدت إلى نزوح 300 ألف آخرين.

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