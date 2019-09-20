كاريكاتير التايمز.. فشل جونسون فى التوصل إلى اتفاق مع بروكسل

ويظهر جونسون وهو مسترخى أمام الشاطئ ويحتسى الخمر، قائلا "يا إلهى، ذهبت وجئت من وإلى أوروبا وكأنى يو يو لعين، انحرفت عن المسار وأبدو مراوغا للغاية".
وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أمس الأربعاء ان جونسون اتصل برئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر وقد بحثا "عزمهما المشترك على التوصل الى اتفاق".
وأعرب بوريس جونسون علناً عن استعداده لتنفيذ خروج بدون اتفاق، رغم التوقعات المقلقة بشأن عواقب ذلك على حكومته، وبشأن احتمال حصول نقص في الغذاء والأدوية ومخاطر حصول اضطرابات في النظام العام.
ولا تزال المحادثات متعثرة بسبب مسألة إيرلندا.
وتطالب لندن بحذف بند "شبكة الأمان" الذي وضع في الاتفاق بهدف تفادي عودة حدود فعلية بين بين اقليم إيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية إيرلندا.
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