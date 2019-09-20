وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره الإيرانى تهدئة التوتر بالمنطقة

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزير الخارجية الكويتى تلقى اتصالا من نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف بحثا خلاله تهدئة التوتر فى المنطقة لتجنب المزيد من المخاطر.

وقالت الوكالة إن الوزير الإيرانى أعرب عن تمنيات القيادة الإيرانية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة والعافية بعد العارض الصحى الذى تعرض له.

وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية الكويتي، صباح ​خالد الحمد الصباح​، القوات المسلحة إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر، وعلى القوات المسلحة الاستعداد لمواجهة أي أحداث مزعزعة للأمن والاستقرار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن الوزير صباح الخالد، تشديده على "ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، مهيبا برجال القوات المسلحة مضاعفة الجهد للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة".

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وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشددا خلال جلسة لمجلس الوزراء على قدرة السعودية على التعامل مع "هذه الاعتداءات الجبانة".

ودعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات.