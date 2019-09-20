وقالت الوكالة إن الوزير الإيرانى أعرب عن تمنيات القيادة الإيرانية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة والعافية بعد العارض الصحى الذى تعرض له.
وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، القوات المسلحة إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر، وعلى القوات المسلحة الاستعداد لمواجهة أي أحداث مزعزعة للأمن والاستقرار.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن الوزير صباح الخالد، تشديده على "ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، مهيبا برجال القوات المسلحة مضاعفة الجهد للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة".
وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.
وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشددا خلال جلسة لمجلس الوزراء على قدرة السعودية على التعامل مع "هذه الاعتداءات الجبانة".
ودعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره الإيرانى تهدئة التوتر بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.