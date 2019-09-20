ماذا حدث؟.. واقعة حزينة في عالم كرة القدم

وأفاد بيان للشرطة أن المدافع كيلفن ماينارد (32 عاماً) توفي عندما فتح مهاجمان على دراجة نارية النار على سيارته أمس الأربعاء في منطقة بجنوب شرقي العاصمة الهولندية.
وناشدت الشرطة أي شهود على الحادث التقدم للمساعدة في التحقيقات.
وقالت متحدثة باسم الشرطة "الدافع لا يزال مجهولاً تماماً والأسباب التي أدت لوقوع الحادث والشخص المحتمل تورطه".
وأضافت أن ماينارد كان له اتصال سابق مع الشرطة دون الكشف عن تفاصيل.
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