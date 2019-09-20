وقفات مع الرئيس برهان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

قرأ الكثيرون كلام الفريق البرهان لقناة الجزيرة اذ نشرته العديد من الوسائط ، كما ان عددا مقدرا قد استمعوا اليه ، وغالب هؤلاء (من قرأه أو سمعه ) كانوا مستغربين من افادات الرجل ولم يفهموا ما الذى دفع به ليقول هذا الكلام ويطلق هذه المواقف .

بالامس وعلى نفس هذه الزاوية علقنا على كلام الرجل عن الحرب على اليمن والموقف الجديد الذى صدر عنه مخالفا لما ظل سائدا ، واليوم نقف معلقين سريعا على بعض ماقاله الرجل ..

قال البرهان أنّه كان جُزءاً مِنْ المُحاولة الإنْقلابيّة في العام 1990م والتي أُعْدم فيها (28) ضابطا مِنْ القُوّات المُسلّحة السُّودانيّة.

ووجّه البُرْهان تحيّاته وتقْديره للضُبْاط الأبْطال الذين أُعْدموا لأنْهم وبحسب تعبيره كانوا أوّل من فكّر في التّغيير ولم يتحدّثوا عن كثيرين شاركوا في تلك المُحاولة الإنْقلابية ولم يتم كشْفهم.

واول مايتبادر الى ذهننا هو سؤال للفريق برهان كيف نصدقك ياسعادتك ؟ وكيف يمكننا قبول قولك دون مساعد خارجى يؤيدك ؟ وماذا عن الانباء التى كثر تناولها عن دور مباشر لك فى اعدام هؤلاء الثمانية وعشرين ضابطا ، وانك كنت حضورا فى مسرحية المحاكمة وتنفيذ احكام الاعدام وما تم نشره مؤخرا من علاقتك بهذا الملف تحديدا يناقض ١٠٠% ماذكرته وليس هناك سبب يدعونا لقبول قولك وترجيحه على قول الاخرين فافهم ياسيادة.

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فى جانب اخر قطع البرهان بأنّهم ليسوا جُزءاً مِنْ “صفْقة القرن” وموقفهم مِن القضيّة الفلسطينيّة’ يتّسق تماماً مع الموقف العربي.

ونسائل السيد الرئيس عن اى موقف عربى تتحدث ؟ امع الامارات والبحرين والسعودية الذين لايخفون تماهيهم بالكامل مع العدو الصهيونى وسيرهم فى ركابه وعدم اعتراضهم على خطط ترامب وكوشنير الساعية لتصفية القضية الفلسطينية ام مع مصر الموقعة على كامب ديفيد والاردن واتفاقية وادى عربة وعلم العدو يرفرف فى عاصمتيهما بكل اسف ، ام سلطنة عمان التى استقبلت الجزار نتنياهو علنا إم تراك مع الشعب الفلسطينى الذى أجمع بكل فصائله واحزابه وكيانانه على معارضة صفقة القرن فمع من تقف يابرهان ؟ وما هو الموقف العربى الذى تشير اليه ؟

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الرئيس البرهان أَضاف أنّه يُؤيِّد وزير الأوْقاف السُّوداني فى دعوته اليهود السُّودانيين للعودة لوطنهم وقال إنّهم كمواطنين لهم الحق في العودة لوطنهم.

ونتفق مع الرئيس البرهان ان الاشكال مع اليهود ليس باعتبارهم يهودا وانما ان كانوا صهاينة مؤيدين للدولة العنصرية العبرية وان يكونوا قد هاجروا الى فلسطين المحتلة وطردوا اصحاب الارض من ارضهم واصبحوا معتدين مجرمبن وفى هذه الحالة لا مرحبا بهم ولا اهلا بل لا مكان لهم بيننا كسودانيبن وان كانوا شركاءنا فى الوطن فان صهيونيتهم وتأييدهم للاحتلال بل كونهم جزء منه فانهم بهذا لايكونوا اصحاب حق فى بلادنا ولاشركاءنا فى الوطن فاعرف ذلك يا برهان وليعرف مفرح ايضا وفرقا بين اليهودية التى لا اشكال لنا مع معتنقيها ومع الصهيونية التى لا مكان للمؤمنين بها بيننا ابدا.

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وفيما يتعلق بوجود القوات السودانية في اليمن قال البرهان أن البندقية السودانية في اليمن لم تُوجه ضد أحد وأن القوات السودانية تعمل في اعمال الهندسة الطب، التعليم والحراسة والواجبات المتفق عليها مع التحالف العربي ولا تقف في صف ضد آخر،

ونكرر ماقلناه امس ان هذا الموقف يعتبر جديدا ويخالف كل المواقف السابقة سواء صدرت من قادة النظام البائد او البرهان وحميدتى وصلاح عبد الخالق وغيرهم ، وهذا الموقف بلا شك يعتبر تطورا هاما وتحولا كبيرا فى الموقف يستحق التوقف عنده .

كانت هذه وقفات مختصرة على هامش حديث البرهان لقناة الجزيرة ونكتفى بها .