هلال الفاشر يرصد الملايين لهزيمة المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رصد مجلس إدارة هلال الفاشر حوافز مليونية لنجوم الفريق لتحقيق الفوز على المريخ في المباراة التي تجمع الفريقين عصر الثلاثاء المقبل لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، وقال عبد الباسط موسى الأمين العام للنادي إن المريخ فريق كبير والفوز عليه يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة ولذلك رصد المجلس حوافز كبيرة حتى يظهر نجوم الفريق على نحو مميز، وطالب موسي أنصار النادي بمؤازرة الفريق. واختتم عبد الباسط بالتذكير بأن الفريق أدى تجارب تحضيرية كافية في الفترة الماضية وتوعد الأحمر بخسارة كبيرة. المادة السابقة الركود يضرب أسواق مواد البناء وإنخفاض مفاجئ في أسعار السيخ المقالة القادمة الجزائري يتسلم مقدم عقده من صفقة العقرب ويصطدم بأغرب موقف

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