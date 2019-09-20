تعثر تعيين وزيري البنى التحتية والثروة الحيوانية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعثرت محاولات مستمرة لقوى الحرية والتغيير لاختيار وزيري البني التحتية والثروة الحيوانية. وتعقد لجنة الترشيحات بالتحالف اجتماعاً مع المجلس المركزي لمناقشة عملية الترشيح اليوم, وقال مصدر بالتغييرلصحيفية الانتباهة الصادرة صباح اليوم، إن المجلس المركزي سيعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة قضية اختيار المرشحين للوزارتين، وعزا تأخر تسليم لجنة الاختيار أسماء المرشحين لتعثر اختيار أسماء المرشحين للوزارتين.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع المجلس المركزي سيناقش أيضاً قضية هيكلة التحالف، ونوه إلى أن عملية الهيكلة قطعت شوطاً كبيراً وتابع: (اجتماع اليوم ربما سيكون آخر اجتماع لإكمال هيكلة التحالف والاتفاق على هيكلة بين جميع مكونات التحالف). المادة السابقة استثمارات الجهات النظامية.. بقلم سمية سيد المقالة القادمة أربعة ولاة سابقين يبددون مبلغ (11) ترليون جينه…..

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