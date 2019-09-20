عرفان صديق: لا زيارة لوزيرة الخارجية البريطاني للخرطوم الآن….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق إنه لا توجد زيارة مبرمجة لوزير الخارجية البريطاني للخرطوم في الوقت الراهن. وأكد عرفان أن الزيارة قد تتم في المستقبل. وفي ذات السياق أوضح دبلوماسي رفيع لصحيفة الانتباهة الصادرة صباح اليوم أن وزير الدولة للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية البريطانية اعتذر عن زيارة للسودان تم الاتفاق عليها مسبقاً . وقال الدبلوماسي إن الوزير البريطاني اعتذر عن الزيارة وقرر أن تتم في وقت لاحق لظروفهم الداخلية، وأشار الى أنها ستتم برمجتها عقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك . المادة السابقة المهدي يستقيل عن رئاسة تحالف نداء السودان….. المقالة القادمة شعبة المصدرين: خطط ومباحثات مكثفة للدفع بصادرات الذهب

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