الجمعية العمومية لسوق الخرطوم تستعرض التقرير السنوي2018م

الخليج 365 :

استعرضت الجمعية العمومية لسوق الخرطوم للأوراق المالية تقرير نشاط السوق خلال العام 2018م.

وتم خلال الجلسة اعتماد توصية مجلس الإدارة وبموافقة الجمعية العمومية، اختيار ديوان المراجعة القومي كمرجع لحسابات السوق في العام 2019. وأشار التقرير إلى موافقة السوق الأولية للأسهم خلال العام 2018 على 14 شركة لطرح أسهمها للاكتتاب. وبلغ عدد الأسهم المصدرة 1.199.865.236 سهما، بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار جنيه، فيما تم إصدار 69.8 مليون صك بقيمة إجمالية بلغت 29.5 مليار جنيه. وشهد العام 2018 ارتفاع بعض مؤشرات التداول: رأس المال السوقي، ومؤشر الخرطوم 30، بينما انخفض حجم التداول، عدد الصفقات المنفذة، وعدد أيام التداول. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية حوالي 48 مليار جنيه بنهاية العام 2018، مقارنة بحوالي 20 مليار جنيه خلال العام 2017، مع زيادة معدلات النمو لرأس المال السوقي منذ إدراج السوق بقاعدة الأسواق العربية المدرجة باتحاد البورصات العربية. وتناول التقرير عمل مؤشر الخرطوم 30 والذي يهدف لقياس التغير الذي يطرأ على أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الخرطوم خلال فترة محددة.

وأشار التقرير إلى مساعدة صندوق النقد العربي بإعداد المعادلات والصيغ لحساب مؤشر السوق والذي أعلن عنه في أكتوبر 2003 مستهلا بألف نقطة حتى بلغ 13.317.408 نقطة بنهاية ديسمبر 2018.