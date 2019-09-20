شعبة المصدرين: خطط ومباحثات مكثفة للدفع بصادرات الذهب

الخليج 365 :

توقعت شعبة مصدّري الذهب الوصول لرؤية مشتركة مع الجهات ذات الصِّلة، لدفع صادرات الذهب وتحقيق الفائدة المرجوة للاستفادة من السلعة خلال المرحلة المقبلة. وقال عبد المنعم الصديق رئيس الشعبة، في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إنّهُ تم عقد لقاء مع وزير الصناعة والتجارة تم من خلاله استعراض كافة المشكلات والمعيقات لصادر الذهب، مشيراً إلى تقديمهم لحلول ومعالجات من شأنها أن تُسهم في زيادة اقتصاد البلاد من خلال الاستفادة من صادرات الذهب بالصورة المطلوبة والصحيحة، مبيناً أنّهُ تم إخطار وزير الصناعة بورشة (مناقشة كافة المشاكل المُتعلّقة بالذهب وتعظيم صادراته)، والذي بدوره وعد بمناقشتها غداً في جلسة مجلس الوزراء. وكشف الصديق عن اجتماع مع وزير الطاقة والتعدين خلال الأسبوع الجاري، في إطار الوصول لرؤية مشتركة لتعظيم صادرات الذهب.