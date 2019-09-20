أربعة ولاة سابقين يبددون مبلغ (11) ترليون جينه…..

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف تحقيق لـ(الإنتباهة) عن معلومات مثيرة عن تبديد أربعة ولاة سابقين مبلغ أحد عشر ترليون جنيه استناداً على البلاغات التي تم تدوينها ضدهم أخيراً بنيابة المال العام بأربع ولايات. ويأتي والي الجزيرة الأسبق محمد طاهر أيلا في المقدمة، حيث تم تدوين عدد من البلاغات ضده. وتبلغ التقديرات الأولية للأموال التي يتهم بإهدارها خمسة ترليونات جنيه. فيما تم تقدير قيمة أكثر من ألف قطعة سكنية وزراعية وتجارية صادق بها والي كسلا الأسبق آدم جماع بأربعة ترليونات جنيه وقيدت دعاوى جنائية ضده. وفي ذات الاتجاه، أظهر التحقيق أن والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر يواجه اتهاماً بتبديد اثنين ترليون، فيما تم تدوين بلاغ ضد والي البحر الأحمر الأسبق علي أحمد حامد واتهامه بتديد مائة واثنين مليار جنيه.
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