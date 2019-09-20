إتفاق لتطوير صادرات الماشية الحية والمنتجات الحيوانية

الخليج 365 :

وقعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، ممثلة في الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم، مذكرة تفاهم مع مجموعة الاتجاهات المتعددة في مجال تطوير صادرات المواشي الحية واللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى.

وأوضح وكيل وزارة الثروة الحيوانية د. أحمد شيخ الدين، عقب التوقيع أن الشراكة للتعاون على تطوير قطاع الثروة الحيوانية في المجالات المختلفة بالتركيز على صادراته بما يخدم الطرفين، وذلك من خلال التزام شركة الاتجاهات بتأهيل محجر بيطري الكدرو الحالي، ليستوعب الزيادة المضطردة لتحجير حيوانات الذبيح، وإنشاء محجر جديد لصالح وزارة الثروة الحيوانية، ليستوعب صادرات المواشي الحية بمساحة 100 فدان.

وقال شيخ الدين إنها خطوة أولى من أجل التحول للصادرات المذبوحة، وأضاف أن مسلخ الكدرو من أكبر المسالخ في أفريقيا ومعول عليه للارتقاء بصادرات الثروة الحيوانية، وقال إن المسلخ كان في السابق يصدر عبره حوالي 14 ألف طن، وبعد التشغيل سيرتفع إلى 200 ألف طن من اللحوم للدفع بالصادرات.

وأشاد وكيل الوزارة بدور القطاع الخاص في التعاون لتنمية صادرات الثروة الحيوانية، ووصفه بالشريك الأصيل في تطوير القطاع وزيادة صادراته .

وعدَّ مدير عام المحاجر وصحة اللحوم د. محمد يوسف، الشراكة ذكية بين القطاعين العام والخاص، في إطار تنفيذ توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات بين القطاعين. وقال إنهم بصدد افتتاح مسلخ الكدرو بشكله الجديد ومقبلين على صادر من السودان يفي المتطلبات العالمية. وأوضح أن المذكرة تحوي بنودا في مجال التعاون بين الوزارة والشركة لتوفير الإمكانيات لمحجر الكدرو والانتقال به لمرحلة العالمية، وستقوم الشركة بإنشاء حظائر إضافية وتشييد نفق يربط بين المحجر والمسلخ لتسهيل عملية تتبع الحيوان.