النيابة تأمر بالقبض على العباس شقيق المعزول….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت نيابة دائرة الاختصاص أمراً بالقبض على العباس حسن أحمد البشير شقيق الرئيس المعزول. وجاء أمر القبض بسبب شكوى تقدمت بها هيئة الجمارك ضد العباس, فيما قالت مصادر مطلعة إن الشكوى على خلفية قيام العباس بإدخال مركبات وإجراء تسوية مع الجمارك بغرض تقسيط التكاليف الجمركية وحرر شيكات مجدولة حتى العام 2020م. وأوضحت المصادر أن (4) شيكات ارتدت لجهة أن أرصدة العباس في البنوك غير كافية لتغطيتها لتدون بلاغات بشأن الشيكات وصدور أمر بالقبض عليه بجانب أوامر بحظر سفره. المادة السابقة السيول تغمر (50) ألف فدان من المحاصيل بالجزيرة والمناقل المقالة القادمة استثمارات الجهات النظامية.. بقلم سمية سيد

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