الولايات المتحدة تطرد موظفين اثنين من بعثة كوبا لدى الأمم المتحدة

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، إنه "على خلفية تورط اثنين من أفراد البعثة الكوبية لدى الأمم المتحدة في أنشطة مضرة بالأمن القومي الأمريكي، طلبنا منهما مغادرة الولايات المتحدة".
وأضافت أنه تم فرض قيود على تنقل أفراد البعثة الدبلوماسية الكوبية لدى الأمم المتحدة، حيث بإمكانهم التنقل داخل منطقة مانهاتن في نيويورك فقط.
وأكدت أن واشنطن تأخذ "أي تطاول على الأمن القومي الأمريكي على محمل الجد".
يذكر أن الولايات المتحدة منذ تولي، دونالد ترامب، منصب الرئاسة في يناير 2017، شددت العقوبات المفروضة على كوبا، بما في ذلك بسبب دعم هافانا لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
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