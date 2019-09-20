الانتخابات التونسية.. من تقدم بطعون على النتائج؟

أعلن الناطق باسم المحكمة الإدارية التونسية، عماد الغابري، أن مكتب الطعون الانتخابية في المحكمة تلقى 6 طعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أشار الغابري، مساء الخميس، إلى أن "المرشحين الذين قدموا طعونا هم سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي (وزير الدفاع) وسليم الرياحي وناجي جلول ويوسف الشاهد (رئيس الوزراء) وحاتم بولبيار.

يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 15 سبتمبر، أسفرت عن فوز كل من قيس سعيِّد ونبيل القروي، فيما من المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يتم النظر في هذه الطعون والبت فيها في غضون 5 أيام، وفق ما أكده الغابري.

وكانت هيئة الانتخابات قد أشارت إلى أن موعد إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المبكرة سيكون إما يوم 29 سبتمبر الجاري أو 6 أكتوبر المقبل، أو على أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر 2019، وبينت أن موعد إجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مرتبط بالطعون التي سيؤدي تقديمها إلى تأخير إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، من أجل إفساح المجال أمام المحكمة الإدارية للنظر فيها.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الثلاثاء، مرور المرشح المستقل قيس سعيّد والمرشح السجين بتهم تتعلّق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال رجل الأعمال نبيل القروي، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وأشارت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي إلى تصدّر المرشح المستقل قيس سعيد، وهو أستاذ قانون، لنتائج التصويت بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين (620711 صوتاً)، يليه مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القري الموقوف منذ أكثر من 3 أسابيع على ذمّة القضاء، بنسبة 15.6%، حيث حصل على (525517 صوتاً) .

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وحصل مرشح "حركة النهضة" عبد الفتاح مورو على دعم 434530 ناخباً فقط، أي بنسبة 12.8% من مجموع الناخبين ليحتل المرتبة الثالثة، يليه المرشح المستقل ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي الذي حل رابعا في الترتيب بنسبة 10.7% (361864 صوتاً)، وخلفه مرشح حزب "تحيا تونس" رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي حصل على ثقة 7% من الناخبين فقط (249042 صوتاً)، بينما حصل منصف المرزوقي على 3% من الأصوات.

وشارك في هذه الانتخابات أكثر من 3 ملايين و465 ألف ناخب، من مجموع 7 ملايين و747 ألف مسجلين في الانتخابات، أيّ بنسبة إقبال بلغت 45%.

ومن المتوقع أن تجرى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستحدد هويّة رئيس تونس القادم، في الفترة بين 29 سبتمبر/أيلول و13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث سترتبط رزنامة هذه الدورة بوجود طعون في نتائج الدورة الأولى للانتخابات من عدمه.

وتعليقاً على تأهله للجولة الثانية، شكر قيس سعيّد "الإعلام وكل من ساهم في بناء هذه المرحلة الجديدة"، معتبراً أنه "لا مجال للإقصاء أو إبعاد أحد".

واعترفت "حركة النهضة" بهزيمة مرشحها عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية في بيان أصدرته الثلاثاء.

ويرتَقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص استمرار توقيف القروي بتهمة تبييض أموال، رغم تأهله إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، إذ من المرجحّ أن يواجه القضاء ضغوطاً أكبر من أجل الإفراج عنه، والبحث عن حلول قانونية ممكنة يمكن تطبيقها في حال فوزه بالرئاسة.