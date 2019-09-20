هل ينقل البنتاجون مضادات جوية ومقاتلات إلى السعودية؟

ونقلت النسخة الإلكترونية من الصحيفة، الخميس، عن مصادر في البنتاغون، أن القيادة المركزية الأمريكية التي تشمل منطقة مسؤوليتها دول الشرق الأوسط، خططت لإجراء سلسلة من المشاورات، يومي الخميس والجمعة، على مستوى رئيس القيادة، الجنرال كينيث ماكينزي، ومديرين تنفيذيين، للبحث عن "ردود" محتملة على هجمات استهدفت المملكة العربية السعودية، على أن يتم فيما بعد عرضها على الرئيس، دونالد ترامب، وأعضاء مجلس الأمن القومي.
ومن المخطط أن يعقد ترامب وأعضاء المجلس اجتماعا مغلقا يوم الجمعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن القيادة المركزية تقترح نقل منظومات صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، ومنظومات "ثاد" المضادة للصواريخ للمملكة، إضافة إلى سرب من المقاتلات من المخطط نشرها في قاعدة الأمير سلطان الواقعة شرقي العاصمة السعودية الرياض.
وأشارت المصادر إلى أن ترامب ليس ميالا لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران التي تتهمها الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجمات "أرامكو".
وفي وقت سابق، قال الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، إن المملكة قادرة على التعامل مع آثار الهجوم على منشآت النفط السعودية مؤخرًا.
وأضاف خلال استقباله في جدة لرئيس وزراء باكستان عمران خان، أن "الاعتداء التخريبي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية".
من جانبه أدان رئيس وزراء باكستان، "الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة".
وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الوثيقة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
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