ماكرون: احتجاجات السترات الصفراء "أفادتني"

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه استفاد من احتجاجات "السترات الصفراء"، منوها بأنها ذكرته بأي شخص يجب عليه أن يكون.
وقال ماكرون في مقابلة لمجلة "تايم": "مهمتي الآن هي الاستماع للناس أكثر بكثير من فترة بداية رئاستي".
وبدأت الاحتجاجات في فرنسا، في 17 نوفمبر 2018، اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على أسعار الوقود وأسعار الغاز، لتتوسع بعدها وتصبح حركة مطلبية شاملة.
وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ما زال يصر محتجو "السترات الصفراء" على التظاهر أسبوعيا، معتبرين بأن "قرارات الحكومة غير كافية وليست سوى مناورة.
ويواصل مستخدمو الطرق النزول إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من التدابير التي أعلنتها القيادة الفرنسية لتهدئة الوضع. وفي الكثير من الأحيان، ترافق الاحتجاجات أعمال شغب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
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