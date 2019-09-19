رئيس الوزراء يعفي وكيل وزير الخارجية

أصدر رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك قرارآ بإعفاء، السفير عمر دهب فضل من وظيفة وكيل وزارة الخارجية المكلف، وتعيين السفير الصديق عبدالعزيز عبدالله وكيلآ لوزارة الخارجية. ووجه القرار وزارتي الخارجية والعمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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