الجيش الليبي يعلن تدمير أهداف إرهابية جنوب طرابلس

أعلن المتحدث بإسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، تدمير عدد من الآليات والسيارات المسلحة وقتل عدد من الإرهابيين جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضح "المسماري"، خلال تصريحاته، مساء الخميس، أن مقاتلات سلاح الجو نفذت اليوم الخميس غارة جوية على العناصر الإرهابية وتمركزاتهم وآلياتهم جنوبي العاصمة طرابلس.
وأشار إلى أن الغارة أسفرت عن تدمير آليتين مسلحتين وسيارتين من نوع استيشن تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للمليشيات الإرهابية بالقرب من منطقة السبيعة.
ومن جانبها أوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن ضربات سلاح الجو، اليوم الخميس، استهدفت ودمرت عدة مواقع في مناطق المليشيات.
وأشارت في بيانها إلى أن هذه الأهداف تتضمن مواقع لمقر مليشيا القوة الوطنية المتحركة بمنطقة جنزور شرقي طرابلس، وأكد البيان دقة الاستهداف وتدمير كل الأهداف بنجاح.
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