تصريحات جديدة لـ”البرهان” بشأن سحب القوات السودانية من اليمن

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، إن قرارا واحدا إذا صدر ستعود وتنسحب قوات السودان من اليمن.



وجاءت تصريحات البرهان، في مقابلة مع صحيفة “إندبندنت عربية”، والتي حسم فيها مصير القوات السودانية المحاربة في اليمن.

وقال البرهان: “هذا الأمر يعتمد على شركائنا فيه (التحالف، وهذه الشراكة لا تزال قائمة ومستمرة”.

وأردف: “إذا صدر قرار بفض هذه الشراكة من معظم الشركاء، عندها سيكون هناك حديث آخر”.

وقال رئيس المجلس السيادي: “لكن يمكنني القول، أنه نعم، القوات السودانية مشاركة في تحالف دعم الشرعية، وباقية في اليمن”.

وكان البرهان قد قال في تصريحات سابقة إن سحب القوات السودانية من اليمن، يمكن أن يتم عند الضرورة.

وقال في لقاء مع “الجزيرة” ضمن برنامج “لقاء خاص”، إن القوات السودانية في اليمن لا تقاتل ضد أي طرف، بل تقوم فقط بأعمال دفاعية، مؤكدا أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم متى استدعت الضرورة ذلك.