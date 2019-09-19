غازي صلاح الدين يصل امريكا واستقالة المسؤول السياسي للاصلاح الان

وصل الى الولايات المتحدة رئيس حركة الإصلاح الأن د. غازي صلاح الدين، بعد زيارة عادية وجولة شملت تركيا وروسيا.



وأبلغ مصدر لـ “تاسيتي نيوز” أن غازي صلاح الدين وصل بالفعل الى أمريكا خلال الأيام الماضية، ولم يكشف المصدر عن طبيعة زيارة غازي أو الأنشطة التي سيطلع بها.

وكان مكتب العتباني نفى في وقت سابق ماتردد عن أنباء حول تدهور الحالة الصحية لغازي صلاح الدين، الذي غادر البلاد عقب الإطاحة بالبشير متوجهاً الى تركيا.

واكدت مصادر متطابقة أن زيارة غازي الى روسيا بغرض أجراء مراجعة طبية عادية تتعلق بالنظر.

وتشهد حركة الإصلاح الأن تباينات عديدة ، على خلفية الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، وكشفت المصادر عن تقديم المسؤول السياسي بالحزب د. فتح الرحمن فضيل إستقالته من حركة الإصلاح الأن .