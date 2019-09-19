استقالة جماعية لرؤساء الجامعات في السودان

أعلن جميع مدراء الجامعات الحكومية بالسودان، وعددهم 36، الخميس، تقديم استقالاتهم، وذلك قبل أيام من تنفيذ قرار يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراسي الجديد، بداية أكتوبر المقبل.



وانتقد مدراء الجامعات، تصريحات وزيرة التعليم العالي انتصار الزين صغيرون، خلال مخاطبتها لندوة أقامها تجمع أساتذة الجامعات المنضوي تحت “تجمع المهنيين” قبل يومين بجامعة أم درمان الإسلامية بالعاصمة الخرطوم.

وأعلنت صغيرون، خلال الندوة ذاتها القرارات المقبلة بشأن استئناف الدراسة، ومن بينها إقالة المدراء ونوابهم ورؤساء مجالس الجامعات وعمداء الكليات.

وأضاف مدراء الجامعات، في مذكرتهم “الوزيرة منذ تعيينها لم تلتق مديري الجامعات، بينما التقت تجمع الأساتذة وغيرهم من منتسبي التعليم العالي”.

وتابعوا “مديرو الجامعات بذلوا جهودًا طوال الثمانية أشهر الماضية متحملين عبء المسؤولية وإدارتها في ظروف استثنائية وبالغة التعقيد وتحملوا في ذلك الأذى المعنوي الجسيم وحاولوا الحفاظ على ممتلكات الجامعات وأصولها وإعادة استئناف الدراسة”.

وكان إعفاء مدراء الجامعات من بين المطالب التي وضعها تجمع أساتذة الجامعات والمعاهد العليا، أمام وزيرة التعليم العالي والبحث العملي، كواحد من شروط استئناف الدراسة.

وعقدت صغيرون، الأسبوع الماضي، سلسلة اجتماعات مع تجمع الأساتذة من جهة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك من جهة أخرى، وأقرت الاجتماعات استئناف الدراسة بالجامعات ابتداء من أول أكتوبر المقبل.

وأقر الاجتماع مع رئيس الوزراء، إعفاء بعض مديري الجامعات وقبول من تقدم بالاستقالة، إضافة إلى سحب الشرطة الجامعية حالما تكون الجامعات جاهزة لتولي دورها الأمني.

وتعطلت الدراسة في البلاد، منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، في أبريل الماضي، لفترات متفاوتة نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد. (الاناضول)