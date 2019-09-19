بالصورة: معلم إنجليزي يثير تعاطف رواد مواقع التواصل بتحوله لبائع متجول

‏أثارت صورة متداولة بمواقع التواصل لمعلم لغة إنجليزية كبير في السن، يعمل كبائع “كنافة” متجول بعد دوامه ليغطي مصروفات أسرته، أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وذكر أحدهم : أن عمو اللي في الصوره في الاصل استاذ انجليزي، بس ذي ما عارفين ظروف الانسان بتخليه يشتغل شغل غير شغلو، ‏عمو ببيع كنافة اللي في الصوره دي ‏بي 40 جنيها، لايملك محل بس بيقعد جوار دودي بشارع بانت جنوب مستشفى التجاني الماحي امدرمان

‏ اشتروا منه له الاحترام والتقدير.

ولاقت الصورة تعاطفاً واسعاً فيما طالب البعض بتقديم مساعدة له تحفظ له توقيره لكبر سنه، ومكانته كمعلم أفنى زهرة حياته في تعليم أجيال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)