“حمدوك” يُعفي وكيلي الخارجية والتعليم العالي

أصدر رئيس مجلس الوزراء، د.عبدالله حمدوك، قراراً يوم الخميس، بإعفاء السفير عمر دهب فضل، من وظيفة وكيل وزارة الخارجية المكلف، بجانب قرار آخر قضى بإعفاء أ.د. مصطفى محمد علي البلة، من وظيفة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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وقضى القرار بحسب الشروق – بتعيين السفير الصديق عبدالعزيز عبدالله، وكيلاً لوزارة الخارجية، ووجه القرار وزارتي الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً قضى بتعيين أ.د. سامي محمد شريف، وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه القرار وزارتي التعليم العالي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)