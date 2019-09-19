منتخبنا الوطني يدشن تحضيراته بدار السلام اليوم

التاريخ: 19-سبتمبر-2019
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ينتظر أن تكون وصلت العاصمة التنزانية دار السلام في الساعات الأولى من فجر اليوم بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تمهيدا لمواجهة المنتخب التنزاني للمحلين يوم 22 سبتمبر الجاري في ذهاب تصفيات بطولة أمم أفريقيا للأعبين المحلين (الشان).. وكانت بعثة صقور الجديان غادرت الخرطوم صباح أمس عبر الخطوط الأثيوبية في رحلة تتوقف لقرابة عشر ساعات في أديس أبابا قبل أن تواصل طريقها نحو دار السلام.
ويدشن المنتخب عصر اليوم تحضيراته بمران خفيف عصر اليوم تحضيراته بمران خفيف لتفكيك العضلات وإزالة التغب والإرهاق
على أن تتواصل التدريبات بشكل يومي لحين موعد المواجهة .
وبحسب صحيفة الصيحة يؤدي منتخبنا الوطني الأول للشباب عصر اليوم مرانه الرئيسي إستعدادا لمواجهة نظيره الجيبوتي بعد غدا السبت في إستهلالية مبارياته ببطولة شرق ووسط إفريقيا (سيكافا) (تحت سن 20 عاما) بعد أن كانت القرعة وضعته في المجموعة الأولى.
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