“قحت” تكشف عن قررات مرتقبة للسيادي حول المفقودين

كشف الناطق باسم تحالف قوي الحرية والتغيير وجدي صالح المحامي عن اتجاه مجلس السيادة لإصدار قرارات في اليومين القادمين بشأن المفقودين في أحداث ثورة ديسمبر .
وأضاف بحسب التيار نت – في منتدي( كباية بصحيفة التيار مساء اليوم الخميس) هذه مسألة محزنة تعاني منها عدد من الاسر ، لافتاً إلى اتخاذهم عدد من التدابير لتحريك الملف من قبل مجلس السيادة ولجنة التحقيق من أجل أن يصل لنهاياته حول حالات الاختفاء القصري لعدد من الثوار .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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