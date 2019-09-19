العدل: اتجاه لإلغاء قانوني النظام العام وجهاز الأمن

كشف وزير العدل، د. نصر الدين عبدالباري، يوم الخميس، عن اتجاه لإلغاء بعض القوانين أوتعديلها من بينها قانون النظام العام وقانون جهاز الأمن، وأفصح عن خطط ومقترحات فيما يتعلق بإجراء إصلاحات هيكلية وغير هيكلية بوزارة العدل.

Advertisements

وأكد عبد الباري خلال مخاطبته وقفة احتجاجية أمام وزارته،بحسب الشروق – أهمية إصلاح التعليم القانوني في السودان وأن يفصل الدستور بين السلطات الثلاث، مبيناً أن العدالة الجنائية من اختصاصات النيابة العامة أما ما يلي وزارة العدل هو قوة التشريعات والقوانين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)