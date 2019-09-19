“حمدوك”:السعودية في “قلب” و”وجدان” السودانيين

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إنه يعمل على زيارة المملكة العربية السعودية قريباً بالتنسيق مع اللجان المختصة في البلدين، منوهاً إلى أن “السعودية” ظلت في قلب ووجدان السودانيين، وأنها لم تبخل في الوقوف مع الشعب السوداني في أزماته ومنعرجاته”.

وأشار إلى أنه يتوقع الدعم من الأشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، إلى جانب جذب الاستثمار الأجنبي ومدخرات السودانيين في الخارج لمساعدة السودان في الإصلاحات التي تستهدف معالجة الخلل في الميزان التجاري.

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وأضاف حمدوك بحسب صحيفة “البلاد” السعودية، أن السياسة الحكيمة للمملكة سوف تعود بالخير والنماء على الأمتين الإسلامية والعربية، مشيراً إلى تطلعهم إلى عودة السودان للأسرة الإقليمية والدولية وتعزيز العروة الوثقى مع الأقربين وفي مقدمتهم السعودية.

وقال حمدوك إن السودان الجديد يتطلع لتحقيق العديد من الأهداف، بدعم ومساندة الأشقاء في المملكة عبر التعاون والاستثمار الاقتصادي، لتحقيق المصالح المتبادلة أو بمد دعم المبادرات السلمية المشتركة لتحقيق الأمن والسلم والتعاون الإقليمي في المنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)