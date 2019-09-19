ديوان المظالم يحقق في عمليات فساد بالبنك الزراعي

كشفت مصدر موثوق به، لـ(التيار) أمس، عن قيام ديوان المظالم العامة، بإجراء تحقيق شامل حول عدد من العمليات المتعلقة بالبنك الزراعي السوداني، وقال المصدر إن عملية التحقيق تشمل عدداً من الملفات المثيرة للجدل بالبنك، من بينها شركة “الثورة الخضراء” التي تتبع للبنك، وملفات فساد شبهات متعلقة بالبنك، فضلا عن مراجعة أداء بعض القطاعات التابعة للبنك.

وأفاد بحسب التيار – أنه تم استدعاء مدراء قطاعات ( جنوب كردفان، شمال كردفان، القضارف “الشرقي”)، بجانب مدير شركة الثورة الخضراء، وأكد المصدر أن التحقيق مستمر، وسيشمل قطاعات مختلفة بالبنك.

Advertisements

وكان تقرير ديوان المظالم في العام (2016) قد كشف تجاوزات كبيرة بالبنك الزراعي، منها تجاوزات في عمليات تمويل ببعض الفروع، فضلاً عن إهدار “عشرات الملايين” من الدولارات عبر شركة الثورة الخضراء التي تتبع للبنك الزراعي، وكان قد أسند إليها عمليات تصدير واستيراد للبنك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)